Simona Bimbi ritrovata morta: nell’auto in fondo a un dirupo. Le ipotesi dei carabinieri (Di domenica 23 agosto 2020) E' stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l'educatrice di 46 anni di Forcoli (Pisa) che aveva fatto perdere le proprie tracce da martedì scorso. La donna è stata ritrovata a bordo della sua auto in fondo ad un dirupo a Chianni, sempre nel Pisano. A notare l'auto, peraltro seminascosta tra rovi ed alberi, alcuni dei volontari che da giorni sono impegnati nelle ricerche. I carabinieri, da subito impegnati nelle indagini, non possono dire con certezza se si tratti di un incidente o di un suicidio Leggi su firenzepost

alkin72559914 : RT @Corriere: Simona Bimbi trovata morta in fondo a un dirupo nel Pisano - FirenzePost : Simona Bimbi ritrovata morta: nell’auto in fondo a un dirupo. Le ipotesi dei carabinieri - Corriere : Simona Bimbi trovata morta in fondo a un dirupo nel Pisano - gretaamel : RT @MarcoFIORelly: Simona Bimbi, trovato il corpo dell'educatrice scomparsa da Forcoli (Pisa) - Il Fatto Quotidiano - cascinanotizie : Ritrovata senza vita Simona Bimbi -