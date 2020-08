Puglia, superata quota cinquemila dall’inizio della pandemia: 5025 positivi a test corona virus, incremento di 33 rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di domenica 23 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 23 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 11 in provincia di Bari; 2 nella provincia BAT; 7 in provincia di Brindisi; 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. NON sono stati registrati decessi Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 283.415 test. 4003 sono i pazienti ... Leggi su noinotizie

