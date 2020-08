Luigi Di Maio: "Patto col Pd su Raggi e altri sindaci nel 2021" (Di domenica 23 agosto 2020) Un Patto con il Pd per presentare candidature uniche per le comunali del 2021 e una nuova spinta per far crescere il M5S perchè “da soli non si vince”. In una intervista al Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio torna sulla necessità di un dialogo con l’alleato di Governo dopo che il negoziato a livello regionale stagna o è già fallito. “Non governiamo nessuna Regione e abbiamo l′1% dei sindaci” dice il ministro degli Esteri, “voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5s che sappiano governare anche in coalizione”.Di Maio ammette che, per le candidature alle regionali, “bisognava muoversi prima”, ma, avverte, “senza un coordinamento nazionale è difficile”. E per ... Leggi su huffingtonpost

Ora è arrivato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Che scavalcando il reggente del proprio movimento Vito Crimi, oltre al presidente del Consiglio, ha preso a gestire in proprio il rapporto col ...

Come Matteo Renzi commise nel 2016 l’errore di personalizzare il referendum sulla riforma costituzionale -che aveva almeno il pregio di una sua organicità- non aprendo ma spalancando le porte agli avv ...

