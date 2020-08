Kim Jong-Un è in coma e la Corea trema: tutto pronto per Kim Yo-Jong (Di domenica 23 agosto 2020) Come un fulmine a ciel sereno che sa di dejà-vu è la notizia che il supremo leader della Corea del Nord Kim Jong-Un è in coma. A diffondere la notizia un diplomatico sud-Coreano. Non è la prima volta che sulle condizioni di Kim Jong-Un circolano notizie allarmanti, proprio nei mesi clou della diffusione del Coronavirus, mentre mezzo mondo era in lockdown, era stato reso noto che il leader Nord-Coreano non era sopravvissuto ad un intervento al cuore e si trovava in stato vegetativo. All’epoca dei fatti era stato anche reso noto che a succedergli sarebbe stata l’amatissima sorella Kim Yo-Jong. Kim Jong-Un è in ... Leggi su thesocialpost

