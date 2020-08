Kate Middleton mostra i segni della “drammatica tristezza”: l’indiscrezione sul suo stato di salute (Di domenica 23 agosto 2020) Kate Middleton si è gettata a capofitto nei doveri reali da quando ha sposato il principe William con una sontuosa cerimonia nel 2011. Ma come risponde allo stress? Adesso che i membri della Famiglia Reale hanno ricominciato a partecipare a più impegni, dal momento che alcune restrizioni sul coronavirus si sono allentate, anche Kate è tornata a lavoro. Ma agli esperti del linguaggio del corpo non è sfuggito un dettaglio. Kate Middleton, troppo stress? Lo dice l’esperta Durante il lockdown a causa del coronavirus, Kate Middleton e il principe William hanno cercato di rispettare tutti gli impegni in agenda lavorando in modo telematico. Adesso, però, hanno iniziato a tornare alla normalità ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : Harry costretto a separarsi da Meghan Markle: la rivincita di Kate Middleton - infoitcultura : Meghan Markle in pantaloncini e sneakers sfida Kate Middleton e la Regina - infoitcultura : Kate Middleton, segreto: perché tiene la borsa a sinistra? Il motivo toccante - infoitcultura : Kate Middleton attaccata dai fan: non ha rispettato una regola chiave - VaniaDelli : Da Colazione da Tiffany a Monica Bellucci e Kate Middleton: storia del tubino nero, l'abito perfett… -