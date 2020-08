J-Ax torna a parlare di Fedez: “Le cose nella vita finiscono” (Di domenica 23 agosto 2020) Il popolare cantante rap J-Ax è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato anche del collega Fedez. Alessandro Aleotti (vero nome dell’artista) ha trovato il successo grazie alla band musicale degli Articolo 31. A loro si deve l’intuizione di cambiare … L'articolo J-Ax torna a parlare di Fedez: “Le cose nella vita finiscono” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

nella_amari : @SHIN_Fafnhir @Giobegood @ornipa1950 @Alex_110958 @fenice_risorta @MT_Meli_ @Gio15474822 Una volta che si torna al… - LucaZane12 : @MilanNewsit Cazzetta ora torna parlare di stupraldo - nicolopasinetti : @bhochenesoo Quando torna dalla Francia tra una settimana dobbiamo parlare perché sono successe delle cose, ma la vedo dura lol - euphxriagirl_97 : @jingoldn Amore mio prenditi tutto il tempo che ti serve, torna quando vuoi noi saremo qui !! Se vuoi entrare per s… - pitwalk1 : @scialba @ivanscalfarotto @ItaliaViva @Azione_it @Piu_Europa @VoltItalia @PLI_PartitoLib Torna a parlare di calcio, analfabeta. -

Ultime Notizie dalla rete : torna parlare

Gossip e Tv

Pir Beier, intervistato da Sky Italia, ha raccontato il suo rammarico per non aver chiuso la trattativa con Andrea per il 2021. L'austriaco ha fatto capire chiaramente che la richiesta di Simone Batti ...La bella Nilufar Addati di recente è stata spesso al centro del gossip. Adesso la ragazza fa parlare di sè per la sua scelta di fare il tampone e il sierologico tornata dalle vacanze. Nilufar Addati d ...