I fantasmi di Sherlock Holmes (Di domenica 23 agosto 2020) Arthur Conan Doyle, il «padre» dell'investigatore ultrascientifico, prendeva parte a sedute spiritiche, credeva nel paramormale, ipotizzava l'esistenza delle fate. Ma il fatto che in lui come anche nella sua creatura letteraria - coesistessero razionale e irrazionale lo rende ancora più moderno.La prima volta non andò proprio benissimo. L'incompetenza dei partecipanti era tale che riuscì a irritare persino gli spiriti. Dopo aver letto il primo capitolo del Libro di Ezechiele, restarono seduti attorno al tavolino per circa mezz'ora, in attesa che succedesse qualcosa, ma nulla accadeva. Allora Henry Ball, uno dei partecipanti, prese il coraggio a due mani e decise di chiedere alle entità invisibili di inviare un messaggio. A quanto risulta, quelle risposero: «Sei troppo lento. Quanto tempo vuoi metterci?». Anche gli spiriti non avevano ... Leggi su panorama

panorama_it : Arthur Conan Doyle, il «padre» dell'investigatore ultrascientifico, prendeva parte a sedute spiritiche, credeva nel… - sprklalice : vestita un po’ di niente con fantasmi addosso - sofjkhyun : Mamma mia in questo momento sono incazzata, triste, delusa, di tutto e di più. È impossibile che debbano trattarci… - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Quel che mi ha sempre incanta dei racconti di Camilleri, è il mondo in cui viene narrata la Donna. Anche quella che noi ved… - ANDREA57014779 : @GVCCIDR4CO Ci sarebbero poi i vari fantasmi (Nick Quasi Senza Testa, Barone Sanguinario, Rüf, Dama Grigia, Frate G… -

Ultime Notizie dalla rete : fantasmi di Fantasmi di Londra e altri misteri, quanti ne conosci? LondraNews La quarantena bis è alle porte (forse) e gli ex sono già al citofono

Non ci chiediamo più come ne usciremo. Forse perché abbiamo capito, o semplicemente accettato, che ci siamo dentro fino al collo, e che forse non ne usciremo mai, ma continueremo a entrare, di porta i ...

Batwoman: Javicia Leslie sulla protagonista al DC FanDome: "Lotterà con i suoi fantasmi"

La prima stagione di Batwoman ha riservato grandi sorprese per i fan dell'eroina di Gotham, non ultima la decisione di Ruby Rose di lasciare vacante il posto da protagonista, prontamente occupato da J ...

Non ci chiediamo più come ne usciremo. Forse perché abbiamo capito, o semplicemente accettato, che ci siamo dentro fino al collo, e che forse non ne usciremo mai, ma continueremo a entrare, di porta i ...La prima stagione di Batwoman ha riservato grandi sorprese per i fan dell'eroina di Gotham, non ultima la decisione di Ruby Rose di lasciare vacante il posto da protagonista, prontamente occupato da J ...