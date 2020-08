Fuochi d’artificio dalla barca: incendio sul promontorio di Capo Miseno (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – In violazione ad ogni tipo di norma un gruppo di bagnanti ha deciso di far esplodere dei Fuochi d’artificio da una barca causando un incendio sul promontorio di Capo Miseno. L’esplosione del materiale pirotecnico è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Bacoli, nel Napoletano, dove grazie all’intervento di Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera non si è registrato il peggio. Mentre il sindaco del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione, sui social tuona contro gli sciagurati protagonisti della vicenda. “Un gruppo di fenomeni – spiega il primo cittadino – in barca, si è dilettato poco fa a sparare Fuochi di artificio. In violazione di ogni norma. ... Leggi su anteprima24

CHEMSTIGMA : che carini i fuochi d’artificio in acnh ?? - herondairs : piangendo per i fuochi d'artificio su acnh ?? - Frizzantae : Prima c'erano i fuochi d'artificio, adesso la palla da discoteca...indizio per il prossimo mv? #BTS_Dynamite - adynat6n : se dovessi ascoltare i consigli di dino: *stavano guardando i fuochi d’artificio sull’isola di dino, quando joel ti… - fiorelIini : #BTS_Dynamite ci sarà l’emoji della disko bowl o i fuochi d’artificio -

Ultime Notizie dalla rete : Fuochi d’artificio «Racconto la mia vita e di quando conobbi il Barone Rampante» Buone Notizie