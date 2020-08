Formiche di Grosseto: morto sub 50enne di Empoli appena riemerso (Di domenica 23 agosto 2020) Avrebbe accusato un malore durante l'immersione alle isole Formiche di Grosseto. appena risalito le sue condizioni si sono aggravate ed è morto in pochi minuti. Si chiamava Federico Conzales, aveva 50 anni ed era di Empoli. E' successo ieri, 22 agosto Leggi su firenzepost

FirenzePost : Formiche di Grosseto: morto sub 50enne di Empoli appena riemerso - reteversilia : Risale dall'immersione alle isole Formiche e muore a 50 anni: era un subacqueo esperto - ilsubacqueoit : Sub morto alle Formiche di Grosseto - qn_lanazione : #Grosseto. Malore sott'acqua, sub muore alle Isole Formiche - iltirreno : Stava facendo un'immersione con un diving di Orbetello quando si è sentito male -