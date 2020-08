Domodossola: 17enne precipita in un canale col parapendio e muore annegata (Di domenica 23 agosto 2020) Dramma a Domodossola, dove una giovanissima di 17 anni è morta a causa di un tragico incidente col parapendio. La ragazza stava volando insieme ad un gruppo quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è precipitata in un canale morendovi annegata. Nonostante i soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare. 17enne muore in un incidente col parapendio Tutto è accaduto tra le 10 e le 11 di domenica 23 agosto, la 17enne Kjara Alejandra Bottini, originaria di Verbania. Si trovava insieme ad un altro gruppo di parapendisti quando è successo. Il gruppo era partito dalla località Alpe Torcelli ed erano attesi per l’atterraggio al compo volo di ... Leggi su thesocialpost

