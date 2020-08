Dal coronavirus il colpo di grazia ai vetrai di Murano: “Non vogliamo diventare una cartolina”. Ma resistere è sempre più difficile (Di domenica 23 agosto 2020) “Non vogliamo diventare una cartolina”. È questo il grido di allarme degli abitanti e degli artigiani del vetro di Murano che dopo il lockdown non sono ancora riusciti a ripartire. Nei negozi e nelle botteghe, gli armadi e i cassetti sono pieni di oggetti invenduti. Mentre le strade lungo i canali rimangono vuote così come i dehor di bar e ristoranti. “Sembra di stare a gennaio” racconta Deborah Rossetto che gestisce uno dei negozi storici dell’isola. Sua madre Raffaela Lamberti lavora il vetro da quando aveva quattordici anni: “È la prima volta che mi sono dovuta fermare” racconta mentre fa il conto dell’incasso della giornata. “Quindici euro. Fino a qui ce la stiamo facendo, ma la vera incognita è per l’inverno”. A mancare è il turismo ... Leggi su ilfattoquotidiano

