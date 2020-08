Coronvavirus, Sileri: “Verso estensione della lista dei Paesi con test obbligatorio” (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – “Si sta ragionando in concreto con i numeri dei contagi da rientro, sull’estensione della lista di Paesi per i quali servirà fare il test al rientro in Italia. L’ipotesi del doppio tampone che già proposi al Comitato Tecnico Scientifico in giugno permetterebbe anche i ricongiungimenti familiari dei nostri connazionali all’estero”. Così il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, su Facebook. Leggi su dire

Coronvavirus Sileri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronvavirus Sileri