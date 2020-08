«Ci trattano come untori, ma se hanno riaperto le discoteche, perché non avremmo dovuto andarci?» (Di domenica 23 agosto 2020) Il Corriere della Sera intervista una ragazza milanese di 26 anni. Ha trascorso una settimana di vacanza in Sardegna con 13 amici a cavallo di Ferragosto, tutti tra i 25 e i 27 anni, residenti tra il Nord Italia e Roma. Al rientro, si sono scoperti tutti positivi al Covid. «Siamo tutti in quarantena. In una chat ci sosteniamo a vicenda ma siamo solo al giorno due. Molti di noi sono asintomatici, altri hanno i sintomi dell’influenza. Io ho avuto la febbre a 37,5 appena rientrata, il 18, ora sto benissimo. Non volevamo certo finisse così questa vacanza. Molti di noi, positivi, in discoteca non ci sono neanche mai andati, eppure…». La ragazza racconta che la paura più grande, adesso, è quella di contagiare le famiglie. E che deve fronteggiare anche l’ira della madre. «Le nostre madri? La mia mi ha detto che sono ... Leggi su ilnapolista

