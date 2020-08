Benevento, in ritiro arriva Foulon ma ci sono altri due contagi (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due giorni di stop dopo la notizia della positività di un tesserato. Tanto è durata l’attesa per il Benevento che ha ripreso la preparazione a Seefeld in Austria. Al gruppo si è aggregato anche l’ultimo arrivato, il difensore Daam Foulon ma le brutte notizie non mancano. Alla luce del quarto ciclo di tamponi, sono risultati positivi altri due giocatori che, comunque, sono stati messi, immediatamente, in quarantena fiduciaria. Di seguito il comunicato ufficiale del Benevento. “Il Benevento Calcio comunica che, nel ritiro di Seefeld in Austria, la squadra ha ripreso la preparazione a gruppo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19, e ... Leggi su anteprima24

