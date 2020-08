Basket, è scomparso Gigi Serafini: aveva 69 anni (Di domenica 23 agosto 2020) All’età di 69 anni, una lunga malattia ha portato via Gigi Serafini, ex cestista italiano di ruolo pivot. Con i suoi 210 cm, nell’arco della carriera Serafini ha giocato con la Virtus Bologna, nella Xerox Pallacanestro Milano e con la Reyer Venezia, prima delle esperienze in Serie B con Fabriano e Firenze. Nel suo palmarés, oltre allo Scudetto ed alla Coppa Italia vinti con la Virtus Bologna, figura anche un bronzo all’Europeo di Essen nel 1971. Con la Nazionale, Serafini ha collezionato 112 presenze e numerose partecipazioni ad Europei e Olimpiadi. Sul sito della FederBasket è apparso un messaggio per ricordarlo: “Alla famiglia Serafini l’affettuoso abbraccio e le sentite condoglianze del presidente della FIP ... Leggi su sportface

figurinepanini : Nel giorno del suo 42esimo compleanno ricordiamo Kobe Bryant, indimenticabile stella del basket mondiale, scomparso… - sportface2016 : #Basket, è scomparso Gigi #Serafini: aveva 69 anni - lepetititalien : Una volta un mio compagno di basket era scomparso e sia i suoi genitori che i carabinieri lo stavano cercando solam… - MinaAlessio : RT @figurinepanini: Nel giorno del suo 42esimo compleanno ricordiamo Kobe Bryant, indimenticabile stella del basket mondiale, scomparso in… - sportli26181512 : Il Milan ricorda Bryant nel giorno del suo compleanno: 'Ci manchi': Oggi Kobe Bryant, il campione del basket scompa… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket scomparso Basket, è scomparso Gigi Serafini: aveva 69 anni Sportface.it Basket: Vanessa Bryant "mi manchi, auguri Amore eterno'

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - La moglie di Kobe Bryant, Vanessa, ha affidato a un post su Instagram gli auguri al marito, che, scomparso lo scorso 26 gennaio insieme alla figlia Gigi, oggi avrebbe compiuto ...

Basket, buon compleanno Kobe: oggi avrebbe compiuto 42 anni

ROMA – Sette mesi senza Kobe Bryant che oggi, 23 agosto, avrebbe compiuto 42 anni. Una ricorrenza purtroppo triste, la prima dopo la scomparsa del campionissimo dei Los Angeles Lakers, avvenuta lo sco ...

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - La moglie di Kobe Bryant, Vanessa, ha affidato a un post su Instagram gli auguri al marito, che, scomparso lo scorso 26 gennaio insieme alla figlia Gigi, oggi avrebbe compiuto ...ROMA – Sette mesi senza Kobe Bryant che oggi, 23 agosto, avrebbe compiuto 42 anni. Una ricorrenza purtroppo triste, la prima dopo la scomparsa del campionissimo dei Los Angeles Lakers, avvenuta lo sco ...