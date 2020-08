Antonio Conte vittima di una truffa da 30 milioni di Euro: scoppia il caso in Inghilterra (Di domenica 23 agosto 2020) Un brutto finale di stagione per Antonio Conte. Dopo aver sfiorato la vittoria dell’Europa League, il quotidiano “La Verità” rivela che l’allenatore dell’Inter sta cercando di recuperare 30,6 milioni di Euro, andati in fumo in un investimento si sta rivelando una truffa. I dettagli della storia arrivano da Londra attraverso due sentenze della corte commerciale inglese. La seconda, di alcuni giorni fa, è un’ingiunzione di pagamento a carico del 54enne Massimo Bochicchio. Si tratta di un investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento, con un passato in Hsbc, alla divisione Global Banking & Markets. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Massimo Bochicchio avrebbe portato ... Leggi su calciomercato.napoli

