Ufficiale: Castiglia dalla Salernitana al Modena (Di sabato 22 agosto 2020) La Salernitana cede in prestito Castiglia al Modena, come comunicato dal club gialloblù sul proprio sito. “Il Modena F.C. comunica di aver perfezionato il trasferimento temporaneo del calciatore Luca Castiglia, centrocampista classe 1989, dall’U.S. Salernitana. Il neo gialloblu, dopo essere stato sottoposto ad i primi esami preliminari per la ripresa dell’attività agonistica, si aggregherà al gruppo di Mister Mignani nei prossimi giorni, come previsto dal protocollo della F.I.G.C. relativo al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Foto: Sito Ufficiale Modena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTOB1 : UFFICIALE - Salernitana, ceduto Castiglia al Modena - NunzioMarrazzo : Salernitana. Ufficiale, Castiglia ceduto in prestito al Modena ?????? #Calcio, #Modena, #Salernitana, #SerieB,… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Modena, ecco Castiglia: prestito dalla Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Castiglia Ufficiale: Castiglia dalla Salernitana al Modena alfredopedulla.com Mercato Padova, Castiglia-Modena è ufficiale: foto e comunicato

Tutto confermato. Luca Castiglia è un nuovo giocatore del Modena. Lo comunica il club emiliano con una nota sul proprio sito web: “Il Modena F.C comunica di aver preso dalla Salernitana, a titolo temp ...

UFFICIALE - Salernitana, ceduto Castiglia al Modena

Luca Castiglia lascia Salerno, è un nuovo giocatore del Modena. Il centrocampista classe '89, reduce dal prestito di Padova, si trasferisce con la stessa formula ai canarini. Dopo essere stato sottopo ...

Tutto confermato. Luca Castiglia è un nuovo giocatore del Modena. Lo comunica il club emiliano con una nota sul proprio sito web: “Il Modena F.C comunica di aver preso dalla Salernitana, a titolo temp ...Luca Castiglia lascia Salerno, è un nuovo giocatore del Modena. Il centrocampista classe '89, reduce dal prestito di Padova, si trasferisce con la stessa formula ai canarini. Dopo essere stato sottopo ...