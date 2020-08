Trani, auto si toccano durante un sorpasso: lo scontro è terribile. Morto un 66enne, grave la compagna (Di sabato 22 agosto 2020) L'incidente sulla statale 16 in direzione Barletta, la corsa delle auto finita a 200 metri dal punto dell'impatto. L'uomo è Morto poco dopo l'arrivo in ospedale per le ferite alla testa e agli arti inferiori Leggi su repubblica

StraNotizie : Trani, auto si toccano durante un sorpasso: lo scontro è terribile. Morto un 66enne, grave la compagna - news24_city : Sorpasso azzardato sulla Trani-Barletta, due feriti in codice rosso e auto distrutte -