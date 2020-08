"Sai perché io vado in tribunale?". Salvini glielo dice in faccia: "l'amico di Greta" Delrio ammutolito (Di sabato 22 agosto 2020) Botta e risposta al Meeting Cl di Rimini durante il dibattito ‘Il Parlamento serve ancora?'. Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlar della sua vicenda personale sui casi Diciotti ed OpenArms. “Io sono a processo due volte per un voto dei parlamentari che hanno delegato alla magistratura di far politica, creando un precedente gravissimo, questa è l'antitesi della democrazia”. A replicare è il capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Graziano Delrio: “Il Parlamento è importante proprio per il fatto che distingue tra una magistratura che perseguita una persona oppure no. Noi abbiamo votato affinché la magistratura, che non fa un processo a Salvini in quanto persona o politico, valuti se ha ... Leggi su liberoquotidiano

rosydelpopolo : Perch? in fondo sai amore Lascio l'anima con te Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio. Sei la vita mi… - rosydelpopolo : Sono il frutto senza l'albero Una barca senza pescatore Non ci sono le parole per spiegare Questo amore mio per te.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sai perché Lockdown 2? Già deciso Meluzzi | verità choc | perché l' allarme è un business Zazoom Blog James Bond: perché 007 vuole il suo Martini "agitato, non mescolato"?

Certi personaggi cinematografici o letterari rimarranno per sempre legati ad alcuni tratti che li contraddistinguono: James Bond non sarebbe James Bond senza una Aston Martin al seguito, senza la sua ...

Rita Dalla Chiesa: "Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì perché sapevate che era 'pulita'. E ora l'avete infettata"

“Basta aggredire la Sardegna. Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita “pulita” dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”: queste sono le parole che si leg ...

Certi personaggi cinematografici o letterari rimarranno per sempre legati ad alcuni tratti che li contraddistinguono: James Bond non sarebbe James Bond senza una Aston Martin al seguito, senza la sua ...“Basta aggredire la Sardegna. Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita “pulita” dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”: queste sono le parole che si leg ...