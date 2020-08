Regionali, Zingaretti “Pd vera alternativa alle destre” (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ultimo giorno per presentare candidature e liste. Il Pd c'è ovunque nelle Regioni e nei Comuni e combatte per la rinascita italiana. Il Pd, con gli alleati nei territori in tutte le Regioni, è la vera alternativa alle destre. Ora tutte e tutti in campo per far vincere il buon Governo. Noi in prima fila contro nazionalisti e populisti perchè il cambiamento non si declama, si pratica”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

