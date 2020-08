Regionali, ‘suspense’ nel Sannio per una delle liste di De Luca (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere in discussione, nel Sannio, la partecipazione dei “Repubblicani” alle prossime elezioni Regionali. La lista contrassegnata dalla storica foglia d’edera, infatti, non avrebbe superato in pieno l’esame dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale. A pesare sulla possibile mancata convalida, l’assenza di alcuni timbri mentre non ci sarebbero problemi sul numero delle firme raccolte. Si tratterebbe, dunque, di lacune formali. Proprio per questo nel quartier generale repubblicano permangono fiducia e ottimismo, in attesa di una comunicazione ufficiale che comunque ancora non è arrivata. Il ricorso, in caso di fumata nera, sarebbe scontato. Prima ancora di invalidare la lista, però, l’Ufficio centrale potrebbe anche decidere di udire i delegati ... Leggi su anteprima24

