Pugilato, è morto Sandro Mazzinghi (Di sabato 22 agosto 2020) PISA - E' morto oggi all'ospedale Lotti di Pontedera, dov'era ricoverato da alcuni giorni, l'ex campione del mondo di Pugilato Sandro Mazzinghi, uno dei più grandi pugili italiani della storia. Ne dà ... Leggi su corrieredellosport

rtl1025 : ?? E' morto oggi all'ospedale Lotti di Pontedera, dov'era ricoverato da alcuni giorni, l'ex campione del mondo di pu… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca #ANSA htt… - Sup_Poste_Ita : RT @Agenzia_Ansa: Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca #ANSA htt… - Travagliato : RT @Agenzia_Ansa: Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca #ANSA htt… - sportli26181512 : Boxe, è morto Sandro Mazzinghi: fu campione del mondo superwelter negli anni '60: Uno dei più grandi pugili italian… -