Pif sta per diventare papà ma l’identità della sua compagna resta un mistero (Di sabato 22 agosto 2020) Pif sta per diventare papà! La notizia è stata lanciata da Diva e Donna. Il settimanale ha beccato Pierfrancesco Diliberto (vero nome dell’autore) mentre era con la sua fidanzata in giro per Roma. L’identità di questa ragazza, tra l’altro, resta ancora nel mistero perché pare non far parte del mondo dello spettacolo. Di lei si sa davvero poco e niente se non che è incinta. Difficile, infatti, non notare il pancino. Pif e la fidanzata dai capelli neri aspettano dunque un figlio entro l’autunno. La coppia sembra amarsi tantissimo tanto che, negli scatti, sembrano realmente complici tra baci, abbracci e dimostrazioni di affetto. Pif pronto a diventare papà: beccato in giro con la fidanzata misteriosa (e il pancino) Pare quindi abbastanza chiaro ... Leggi su ultimenotizieflash

