Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 22 agosto 2020: numeri e combinazione vincente (Di sabato 22 agosto 2020) Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 20 agosto, non ci sono stati né 6 né 5+. Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 28 (118) 5 (58) 82 (54) 15 (50) 4 (46) Cagliari: 7 (106) 2 (79) 38 (72) 64 (54) 80 (52) Firenze: 62 (88) 88 (79) 53 (72) 8 (57) 74 (56) Genova: 88 (115) 18 (85) 47 (72) 61 (71) 50 (59) Milano: 47 (79) 74 (69) 17 (65) 56 (49) 24 (48) Napoli: 24 (121) 37 (78) 81 (72) 5 (72) 16 (68) Palermo: 17 (82) 21 (75) 84 (57) 54 (56) 75 (51) Roma: 42 (84) 87 (70) 71 (63) 38 (62) 88 (58) Torino: 40 (85) 58 (73) 19 (63) 47 (61) 75 (55) Venezia: 57 ... Leggi su quifinanza

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 22 agosto 2020, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da mil ...Pomezia – Una giornata da incorniciare per un giocatore del SuperEnalotto di Pomezia. Nel concorso di giovedì 20 agosto, nel comune in provincia di Roma è stato centrato un “5” da 24.973,27 euro. La ...