Filippo Bisciglia: In Lacrime per Pamela Camassa! (Di sabato 22 agosto 2020) Filippo Bisciglia, il popolare conduttore di Temptation Island, durante la sua ospitata a Io e Te, il programma estivo di Rai Uno diretto da Pierluigi Diaco, si è lasciato andare ad un pianto emozionato davanti ad una videoclip che parlava della sua storia d’amore con Pamela Camassa. Ecco perché. Dopo aver vissuto appieno le emozioni delle coppie dell’ottava edizione di Temptation Island e aver mostrato spesso video “scottanti” davanti ai falò, stavolta è toccato a Filippo Bisciglia emozionarsi e piangere davanti ad un videoclip che parlava della sua storia con Pamela Camassa. Il popolare conduttore, ospite da Pierluigi Diaco nel programma estivo di Rai Uno Io e Te, ha ripercorso insieme al giornalista le tappe più significative ... Leggi su gossipnews.tv

