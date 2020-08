Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic: finalmente tutta la verità (Di sabato 22 agosto 2020) Diletta Leotta è amatissima dagli appassionati di calcio e Zlatan Ibrahimovic è uno dei calciatori più forti. I due hanno in comune la stessa passione per il mondo del calcio. Da quando li abbiamo visti insieme in un video che ha spopolato nel web il gossip si è scatenato attorno a loro. Il famoso volto di DAZN e il calciatore del Milan erano stati scelti come testimonial per un’applicazione di allenamenti personalizzati. I video e le loro clip sono diventati virali sul web e hanno dimostrato che sono una coppia vincente. Il tutto inteso in ambito professionale. Ma attorno alla coppia aleggiava un rumor sul fatto che avessero una love story nascosta. Diletta Leotta ha rotto il silenzio e ha svelato la verità. Ecco cosa ha ... Leggi su velvetgossip

