Covid-19, protocollo per il rientro a scuola: casi positivi, alunni in isolamento, classi in quarantena Ecco cosa prevede (Di sabato 22 agosto 2020) le anticipazioni sono confermate: aula di isolamento in caso di alunni che manifestano sintomi in classe. E in caso di positività, ipotesi quarantena di 14 giorni per l'intera classe. Compresi i ... Leggi su leggo

