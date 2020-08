Carlotta Mantovan si allontana dalla tv e riparte dalla figlia Stella (Di sabato 22 agosto 2020) In questi caldi giorni d’estate, Carlotta Mantovan e sua figlia Stella si stanno godendo momenti di puro relax immerse in paesaggi da sogno, circondate dalla natura. E proprio di recente la conduttrice ha annunciato la sua decisione: è arrivato, per lei, il momento di prendersi una pausa dalla tv. Carlotta Mantovan ha vissuto istanti difficilissimi, dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. La sua forza più grande è stata la piccola Stella, la figlia nata dalla sua relazione con l’amatissimo conduttore tv: al suo fianco, ha ritrovato il sorriso e il desiderio di andare avanti, nonostante le avversità. Anzi, ... Leggi su dilei

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Carlotta Mantovan: pausa dalla tv per la vedova di Fabrizio Frizzi - FilmNewsItaly : Carlotta Mantovan: pausa dalla tv per la vedova di Fabrizio Frizzi -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Mantovan Carlotta Mantovan, la triste decisione dopo l'addio a Fabrizio: 'Ha bisogno di una... LettoQuotidiano Carlotta Mantovan, la triste decisione dopo l’addio a Fabrizio: ‘Ha bisogno di una pausa’

Carlotta non è stata esclusa dai vertici della RAI, ma com’è riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice ha deciso di prendere una pausa. Carlotta ha deciso di prendere del tempo per dedicarsi alla ...

Carlotta Mantovan: pausa dalla tv per la vedova di Fabrizio Frizzi

La giornalista e conduttrice non tornerà sul piccolo schermo il prossimo settembre. Carlotta Mantovan fuori dai nuovi palinsesti Rai. Nella nuova stagione televisiva non è stato confermato "Tutta Salu ...

Carlotta non è stata esclusa dai vertici della RAI, ma com’è riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice ha deciso di prendere una pausa. Carlotta ha deciso di prendere del tempo per dedicarsi alla ...La giornalista e conduttrice non tornerà sul piccolo schermo il prossimo settembre. Carlotta Mantovan fuori dai nuovi palinsesti Rai. Nella nuova stagione televisiva non è stato confermato "Tutta Salu ...