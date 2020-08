Calciomercato Roma, ag. Dzeko: “Piace a Juventus e Inter, ma per il momento…” (Di sabato 22 agosto 2020) Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano da Roma.Dopo cinque stagioni vissute con la maglia della Roma, Edin Dzeko potrebbe lasciare la capitale e giocarsi probabilmente l'ultima grande occasione della sua carriera: sulle sue tracce ci sarebbero infatti sia la Juventus, alla ricerca di un centravanti di peso per sostenere Cristiano Ronaldo, sia l'Inter di Antonio Conte che ha sempre mostrato il suo grande Interesse nei confronti del classe '86.VIDEO Juventus, chi sarà il prossimo bomber? Tutte le ipotesi: Da Milik a Jimenez, passando per DzekoA commentare la situazione di Dzeko è Intervenuto Silvano Martina, che giovedì è ... Leggi su mediagol

