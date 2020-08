Assembramenti e fuorionda di Salvini a Falconara: “Adesso mi incaz*o, non voglio un poliziotto” (Di sabato 22 agosto 2020) Un singolare fuorionda quello al quale abbiamo assistito durante la diretta del comizio di Salvini a Falconara Marittima. Dopo essersela presa coi migranti, in questo frangente definiti anche “sfigati” dall’ex Ministro dell’Interno, è stato evidente l’assembramento che si è venuto a creare in spiaggia nel corso del suo intervento. Come avvenuto in occasione di diversi eventi aperti al pubblico nelle ultime settimane, immediato l’intervento della Polizia, anche perché c’è stato un momento nel quale è stato impossibile garantire il distanziamento sociale tra le persone presenti. Salvini sbotta quando arriva la Polizia a Falconara Marittima Come sono andate realmente le cose? Dal video che trovate a fine articolo, stando anche a ... Leggi su bufale

