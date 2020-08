Ascolti Tv, resta Juventus-Lione la partita più vista di agosto (Di sabato 22 agosto 2020) L'abbuffata tv del calcio di agosto sta per concludersi. Domenica sera su Canale 5 e Sky l'ultimo appuntamento, il più prestigioso, con la finale di Champions League tra Bayern e Psg. Finora la ... Leggi su leggo

leggoit : Ascolti Tv, resta Juventus-Lione la partita più vista di agosto - danielamaffeo : RT @lbazziga: @Danilo_Sant65 @ItalyQanons @Alessia_ing @g_occhionero @ausoloda @Angie95485992 @MonycaMarini @graziosafuriosa @Cristian_FF_7… - lbazziga : @Danilo_Sant65 @ItalyQanons @Alessia_ing @g_occhionero @ausoloda @Angie95485992 @MonycaMarini @graziosafuriosa… - Chicca_colors : RT @fabiofabbretti: Per me, nonostante gli ascolti, questa resta una delle più belle puntate della storia del Grande Fratello - fabiofabbretti : Per me, nonostante gli ascolti, questa resta una delle più belle puntate della storia del Grande Fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti resta Ascolti Tv, resta Juventus-Lione la partita più vista di agosto Leggo.it Si blocca la trattativa con il Benfica, richieste troppo alte. Cavani resta un uomo mercato

L’affare sembrava fatto ma sul mercato non ci sono certezze, mai, fino a quando non si mette la firma. Il cosiddetto nero su bianco non c’è stato e alla fine il ‘Matador’ Edinson Cavani non ha trovato ...

Uccio De Santis a Pescara con “Non ci resta che ridere”: ecco quando

Lo spettacolo di beneficenza “Non ci resta che ridere” di domani al Teatro D’Annunzio di Pescara a favore del Centro Regionale di Malattie Rare PESCARA – Se ridere è la migliore medicina ad ogni malat ...

L’affare sembrava fatto ma sul mercato non ci sono certezze, mai, fino a quando non si mette la firma. Il cosiddetto nero su bianco non c’è stato e alla fine il ‘Matador’ Edinson Cavani non ha trovato ...Lo spettacolo di beneficenza “Non ci resta che ridere” di domani al Teatro D’Annunzio di Pescara a favore del Centro Regionale di Malattie Rare PESCARA – Se ridere è la migliore medicina ad ogni malat ...