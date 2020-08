Verratti: “A Parigi sono felice, mi sento meglio e voglio esserci” (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervistato da Sky Sport, Marco Verratti, centrocampista del Psg, ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions League – la prima per i Parigini – contro il Bayern Monaco. Queste le parole del calciatore italiano: “Ho fatto la scelta giusta venendo al Psg, gioco con grandissimi calciatori e ogni anno cerchiamo di vincere la Champions. sono felice di essere qui, Parigi e la società mi hanno dato tantissimo. Adesso sto meglio e in finale voglio esserci. Ci manca l’ultimo traguardo, questa sarebbe una vittoria storica per il club e per tutti noi.” Foto: twitter Psg L'articolo Verratti: “A Parigi sono felice, mi sento meglio ... Leggi su alfredopedulla

Manca solo l'ultima tappa, prima di coronare un sogno che non è solo quello del Psg e dell'emiro del Qatar, ma anche quello di Marco Verratti che nel 2012 scelse Parigi senza passare per la Serie A. U ...

Il Paris Saint Germain batte 3-0 il Lipsia nella prima semifinale di Champions League disputata allo stadio 'Da Luz' di Lisbona e si qualifica per l'atto conclusivo della ...

Manca solo l'ultima tappa, prima di coronare un sogno che non è solo quello del Psg e dell'emiro del Qatar, ma anche quello di Marco Verratti che nel 2012 scelse Parigi senza passare per la Serie A. U ...Il Paris Saint Germain batte 3-0 il Lipsia nella prima semifinale di Champions League disputata allo stadio 'Da Luz' di Lisbona e si qualifica per l'atto conclusivo della ...