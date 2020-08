“Un errore aver concesso l’asilo a Battisti”. Il mea culpa tardivo di Lula (Di venerdì 21 agosto 2020) San Paolo, 21 ago – Meglio tardi che mai: dal Brasile arriva il mea culpa di Lula per aver concesso asilo al terrorista comunista pluriomicida Cesare Battisti. L’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime dell’ex componente dei Pac-Proletari armati per il comunismo riconoscendo “l’errore” di avergli a suo tempo concesso asilo. Un pentimento tardivo, visto che quando Battisti è stato finalmente arrestato, Lula, tanto amato anche dalla sinistra nostrana, aveva detto: “Non mi pento affatto“. “Ha ingannato molta gente in Brasile, in molti pensavano fosse innocente” In un’intervista al canale YouTube TV ... Leggi su ilprimatonazionale

Maumol : È un grave errore pensare che il puro e semplice taglio numerico dei rappresentanti in Parlamento renda più efficac… - La7tv : #coffeebreak 'La scuola è un pilastro di questo paese, un errore rischia di aprire una crisi' #scuola @EPalazzotto - MediasetTgcom24 : Lula: 'Fu un errore concedere l'asilo politico in Brasile a Cesare Battisti, chiedo scusa ai familiari delle vittim… - yoongikigvi : @rainbvrry mi è successo una volta che stavo litigando con uno e ho usato il femminile perché non avevo visto la bi… - ContiamoNon : RT @marioadinolfi: Voto no al referendum sul taglio dei parlamentari e ritengo che Salvini, Meloni e Berlusconi commettano un tragico error… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un errore Meteo Mantova: discreto domenica, bel tempo lunedì, discreto martedì 3bmeteo