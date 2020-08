Sonia Bruganelli pubblica il test rapido Covid-19 (Di venerdì 21 agosto 2020) Su Instagram la produttrice Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è tornata a far discutere per aver pubblicato il risultato dubbio apparso sul display di un piccolo strumento che dovrebbe rilevare la presenza o meno di anticorpi. Molti followers non hanno apprezzato. Ennesima polemica sollevata da un post di Sonia Bruganelli. La produttrice a capo della Sdl 2005, società di casting e produzioni tv e moglie di Paolo BonolisArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Italia_Notizie : 'Lo sai che adesso potresti essere positiva?' Ed è ancora pioggia di critiche su Sonia Bruganelli - Notiziedi_it : “Lo sai che adesso potresti essere positiva?” Ed è ancora pioggia di critiche su Sonia Bruganelli - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : 'Grave postare certe immagini', Sonia Bruganelli p... - leggoit : Sonia Bruganelli presa di mira per il test rapido per il #Covid: «Grave postare certe immagini» - infoitcultura : Davide Bonolis, com’è oggi l’unico figlio maschio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Più lui o lei? -