Sconcerti: “In questo momento l’Inter è la squadra più forte d’Italia” (Di venerdì 21 agosto 2020) Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, nel suo editoriale si è espresso così sui rapporti di forza tra Juventus e Inter, prima e seconda dell’ultimo campionato di Serie A. In questo momento l’Inter è la squadra più forte d’Italia. La Juve ha perso Pjanic e Matuidi, deve assimilare Kulusevski, è molto più un laboratorio che una squadra dominante. C’è stato all’Inter un lavoro d’insieme che va riconosciuto da tutti, ivi compresi dirigenti e tecnico che fanno fatica a trovare le porzioni giuste nel merito da attribuirsi. Tutto il mondo sa che Conte è bravo ed eccessivo. Questa finale serve soprattutto a lui per andare oltre, crescere fuori dal ribellismo e cominciare finalmente a ... Leggi su ilnapolista

