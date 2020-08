Pizzo Badile, sondriese colpito da una pietra in faccia mentre arrampica: soccorso tra la nebbia (Di venerdì 21 agosto 2020) Si infortuna sul Badile, alpinista elitrasportato in ospedale 22 August 2017 Alpinisti bloccati nel buio sul Pizzo Badile, interviene la guardia aerea svizzera di soccorso 13 July 2020 Leggi su sondriotoday

borghi_claudio : @StucchiLeonardo Altro caso... tutto il mondo del jet set sull'altro versante perché c'è Sankt Moritz. Gli alpinist… - CM09aps : U F F I C I A L E CM09 web radio non si ferma! Venerdì torneremo dagli amici di Via Fabani a Morbegno, con Bär Pizz… - acquistalessio : RT @gianolinibike: Un bel #trekking in Val Gerola (#Sondrio). Salita al Rif. Benigni con spettacolare panorama sulle Alpi Retiche, Pizzo Ba… - gianolinibike : Un bel #trekking in Val Gerola (#Sondrio). Salita al Rif. Benigni con spettacolare panorama sulle Alpi Retiche, Piz… - medicojunghiano : RT @_massimomauri: Soglio. Non è solo un graziosissimo villaggio della Val Bregaglia. È anche un belvedere pazzesco. È toccare, quasi con m… -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzo Badile Pizzo Badile, sondriese colpito da una pietra in faccia mentre arrampica: soccorso tra la nebbia SondrioToday Valmasino due alpinisti sondriesi in difficoltà a Pizzo Badile

Due giovani alpinisti sondriesi, di circa 30 anni, un uomo e una donna, stavano arrampicando sulla via Normale del Pizzo Badile. Erano un po’ al di sopra della metà del percorso, sui 3200 metri di quo ...

Cade in moto in località Ciaz

Grave incidente stradale ieri mattina a Chiesa in Valmalenco, in località Ciaz. Un motociclista 59enne ha fatto tutto da solo ed è rovinato a terra. Prima sul posto è intervenuta l’ambulanza provenien ...

Due giovani alpinisti sondriesi, di circa 30 anni, un uomo e una donna, stavano arrampicando sulla via Normale del Pizzo Badile. Erano un po’ al di sopra della metà del percorso, sui 3200 metri di quo ...Grave incidente stradale ieri mattina a Chiesa in Valmalenco, in località Ciaz. Un motociclista 59enne ha fatto tutto da solo ed è rovinato a terra. Prima sul posto è intervenuta l’ambulanza provenien ...