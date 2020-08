Nessuno vuole la nave quarantena: anche Augusta chiude ai migranti (Di venerdì 21 agosto 2020) Mauro Indelicato Dopo Trapani anche Augusta chiude allo sbarco della nave Aurelia, con a bordo 273 migranti di cui almeno una ventina positivi al coronavirus Non c'è pace per la nave Aurelia, l'imbarcazione da alcuni giorni usata per isolare in quarantena almeno 273 migranti sbarcati nei giorni scorsi lungo le nostre coste. Dopo il no all'approdo decretato dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è arrivato analogo diniego da parte del primo cittadini di Augusta, Cettina Di Pietro. L'Aurelia infatti, inizialmente destinata verso il porto trapanese, è stata quindi inviata verso lo scalo della cittadina del siracusano. Tuttavia, almeno per il momento, la nave non stazionerà qui: ... Leggi su ilgiornale

Non c'è pace per la nave Aurelia, l'imbarcazione da alcuni giorni usata per isolare in quarantena almeno 273 migranti sbarcati nei giorni scorsi lungo le nostre coste. Dopo il no all'approdo decretato ...

Non c'è pace per la nave Aurelia, l'imbarcazione da alcuni giorni usata per isolare in quarantena almeno 273 migranti sbarcati nei giorni scorsi lungo le nostre coste. Dopo il no all'approdo decretato ...