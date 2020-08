MOVIOLA – Inter-Siviglia, Lukaku si prende il rigore per fallo di Diego Carlos (Di venerdì 21 agosto 2020) Subito episodio da MOVIOLA dopo tre minuti della finale tra Siviglia e Inter, finale dell’Europa League 2019/2020. Barella fa partire il contropiede nerazzurro e serve Romelu Lukaku che con un’azione semplicemente irresistibile punta il difensore del Siviglia che non può far altro che buttarlo giù. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore con conseguente cartellino giallo per Diego Carlos. Rivedendo le immagini si nota come il fallo inizi fuori l’area, ma sicuramente si concretizza dentro con un secondo Intervento scomposto. Leggi su sportface

cmdotcom : #SivigliaInter, la MOVIOLA LIVE: Diego Carlos travolge #Lukaku, è rigore - sportli26181512 : Siviglia-Inter, la MOVIOLA LIVE: Diego Carlos travolge Lukaku, è rigore: La notte della finale. Dieci anni dopo il… - sportface2016 : MOVIOLA - #InterSiviglia: #DiegoCarlos travolge #Lukaku, è calcio di rigore #UEL - junews24com : Siviglia-Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca - - Bufalenet : La moviola di Inter-Shakhtar Donetsk ci ha regalato un episodio molto dubbio all’inizio del secondo tempo, coi nera… -