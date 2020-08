Moratoria prestiti Pmi fino a gennaio ma la stretta sugli Npl aumenta i rischi (Di venerdì 21 agosto 2020) Altri quattro mesi di rate sospese: 300 miliardi per 2,7 milioni di contratti (il 44% di Pmi). Nel 2021 crescerà però il rischio default a causa di criteri più rigidi sui crediti deteriorati Leggi su ilsole24ore

Altri quattro mesi di sollievo per le casse delle imprese italiane. L’estensione fino al 31 gennaio 2021 della moratoria sui mutui e prestiti attivi, concessa dal Governo con il Dl agosto, rinvia a do ...

Educazione finanziaria anche nelle scuole

Per una buona preparazione sulla finanza personale e per la gestione d’impresa sarebbe fondamentale l'educazione finanziaria nelle scuole. La complessità del nostro tempo impone costantemente di impar ...

