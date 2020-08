L’Italia riparte sul serio e per le destre è un incubo. Tutti tra i banchi il 14 settembre. La Azzolina non indietreggia: “E’ in atto un sabotaggio da parte dei sindacati” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Governo sta seguendo tutte le indicazioni del comitato tecnico-scientifico e sta ascoltando Tutti i pareri degli esperti, come responsabilmente va fatto, ma poi, come già accaduto con il lockdown, si prenderà le proprie responsabilità. E sulla scuola il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina assicura: si riparte il 14 settembre nonostante i contagi. La titolare del Miur anche ieri ha ribadito che non c’è alcun rischio per l’apertura dell’anno scolastico. E lo ha fatto dopo la notizia di 845 nuovi positivi al Covid-19, il numero più alto dal 16 maggio scorso. “Abbiamo il dovere morale di riaprire – ha sottolineato l’esponente pentastellata – è una priorità assoluta del ... Leggi su lanotiziagiornale

Ettore_Rosato : Mancano un paio di settimane a settembre, tra poco le #scuole finalmente apriranno. Aule sicure, distanziamenti e m… - Riparte_Italia : Mario Draghi: «L'Ue deve fare di più per le nuove generazioni». L'emergenza non durerà per sempre, l'ex governatore… - Riparte_Italia : Marco Alverà (ad Snam): «L'idrogeno è l'elemento chiave per la transizione energetica». Il problema iniziale per us… - AfinetAlberto : L’Italia riparte sul serio e per le destre è un incubo, non sanno più dove sbattere la testa. - agrocampania : L’Italia del vino riparte dalla Campania: dall’1 al 4 settembre in Cilento Campania Stories 2020 -

