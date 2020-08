I 90 anni di Margaret d’Inghilterra (Di venerdì 21 agosto 2020) Margaret d'Inghilterra sfoglia la gallery Le prime tre serie di “The Crown” l’hanno fatta conoscere al grande pubblico confermandola come la prima vera celeb royal della storia o “la ribelle senza una corona”, come l’ha definita un recente documentario della britannica Channel 5. Irrequieta, anticonformista di natura ma spietatamente dedita al futuro della monarchia, Margaret d’Inghilterra fu molto criticata per uno stile di vita poco consono a una principessa. Ma colei che passò un’intera vita all’ombra della ... Leggi su iodonna

