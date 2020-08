Esclusiva: Napoli, trattativa in corso per Matvienko dello Shakhtar (Di venerdì 21 agosto 2020) Abbiamo sempre detto e ripetuto che il Napoli farà operazioni in entrata soltanto quando uscirà qualcuno, in primis Koulibaly (promesso sposo del Manchester City) e Allan (sempre più vicino all’Everton). Per questo motivo le notizie che da ieri danno Gabriel, difensore centrale del Lille, sempre più vicino all’Arsenal appartengono a quanto era stato messo in preventivo. Vediamo come finirà. Intanto, possiamo anticiparvi che è in corso a sorpresa una trattativa con lo Shakhtar per Mykola Matvienko, un altro extracomunitario, difensore centrale classe 1996 di grande qualità che lo scorso gennaio era stato molto vicino proprio all’Arsenal. Valutazione in abbondante doppia cifra, al Napoli piace moltissimo ... Leggi su alfredopedulla

