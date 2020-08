Coronavirus, al Billionaire di Briatore sei positivi. Dipendenti in quarantena (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Billionaire, noto locale di Flavio Briatore in Sardegna, è diventato un piccolo focolaio di Coronavirus. Sei persone che lo hanno frequentato, infatti, sono risultate positive al Covid-19. Tra i sei ci sono sia Dipendenti che ospiti del locale. Ora tutti i Dipendenti sono in quarantena e stanno via via eseguendo i tamponi.Il dottore Marcello Acciaro, che è responsabile dell'Unità di crisi regionale che gestisce i casi di Covid nel Nord della Sardegna, ha spiegato:"Nessuna delle persone risultate positive al Covid è in terapia intensiva"E, commentando in generale la situazione in Sardegna, ha aggiunto:"Abbiamo molti positivi, giovani non sardi provenienti da Ibizia e dalla Grecia. I posti letto sono vuoti, abbiamo appena una decina di ... Leggi su blogo

