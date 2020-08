Coronavirus: 6 positivi al Billionaire, 50 in auto-isolamento (Di venerdì 21 agosto 2020) “Una cinquantina di dipendenti del Billionaire sono in auto-isolamento dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali, con i quali sono stati a contatto“: lo ha riferito all’ANSA l’apparato comunicativo del locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore, chiuso il 17 agosto scorso, tra le polemiche con le ultime ordinanze restrittive del sindaco di Arzachena. I contagi sarebbero in tutto 6. “Sebbene siano tutti asintomatici, per correttezza i nostri dipendenti si sono auto-isolati e con grande senso di responsabilità da parte di tutti si stanno seguendo le procedure previste. Tutti si trovano negli alloggi messi a disposizione per la stagione, sono assistiti e c’è chi si occupa di assecondare ogni loro ... Leggi su meteoweb.eu

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 16.014 • Deceduti: 35.418 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - alessandro1846 : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - infoitinterno : Coronavirus, sei positivi tra i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo -