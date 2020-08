Challenger Todi 2020: programma e orari sabato 22 agosto con le semifinali (Di venerdì 21 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco al Challenger di Todi 2020 per quanto concerne la giornata di sabato 22 agosto. Si entra nella fase conclusiva del torneo targato Mef Tennis Events, con gli orari dedicati alle semifinali di singolare. Alle ore 17:00 si parte con il primo penultimo atto, mentre in serata è atteso il verdetto del secondo in cui non ci sarà Marco Cecchinato, sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann. Nel mezzo la finalissima di doppio. Ecco il programma di sabato 22 agosto: dalle ore 17:00 – Zapata Miralles vs Gaio or Hoang a seguire – Behar/Golubev vs Benchetrit/Gaston non prima delle 20:30 – Moroni or Stebe vs Hanfmann Leggi su sportface

sportface2016 : Il programma delle semifinali a #Todi - #Challenger - LorenzoAndreol4 : RT @matmosciatti11: Insieme a @Alenize82 e @LorenzoAndreol4 abbiamo realizzato questo video per ATP Challenger Tour media: i giocatori si s… - Alenize82 : RT @matmosciatti11: Insieme a @Alenize82 e @LorenzoAndreol4 abbiamo realizzato questo video per ATP Challenger Tour media: i giocatori si s… - matmosciatti11 : Insieme a @Alenize82 e @LorenzoAndreol4 abbiamo realizzato questo video per ATP Challenger Tour media: i giocatori… - SuperTennisTv : Challenger di Todi: Segui live i match per un posto in Semifinale ???? -