Atp e Wta 2020, i montepremi dei tornei della stagione (Di venerdì 21 agosto 2020) La lista di tutti i montepremi e i prize money dei tornei della stagione tennistica Atp e Wta 2020. Dall’innovativa Atp Cup alle Finals di Londra: tutto pronto per un nuovo anno ricco di emozioni, tra big e italiani alla ribalta. Si preannuncia un 2020 ricco di emozioni per il tennis azzurro con gli occhi puntati su Berrettini, Fognini e Sinner tra gli altri. Di seguito, settimana dopo settimana, i prize money dei tornei del circuito maggiore tra circuito maschile e femminile. dal 22 al 28 agostomontepremi Masters 1000 Cincinnatimontepremi Wta Cincinnati dal 17 al 23 agostomontepremi Challenger Todi Dal 10 al 16 agostomontepremi Wta Pragamontepremi Wta Lexington Dal 3 al 9 ... Leggi su sportface

Matteo Berrettini in qualità di testa di serie n.6 gode di un bye al primo turno e affronterà al suo match d’esordio il vincente di un match tra due qualificati o lucky loser. L’unico altro italiano a ...

L’Aquila. Da oggi giovedì 20 agosto entrano in campo i big nel combined event Aterno Gas & Power Tennis Cup. Attesa per la ex 40 al mondo WTA femminile Greta Arn con l’italiana Martina Spigarelli 650 ...

