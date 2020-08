Angers, positivo il difensore Ait-Nouri: non è in discussione la partita con il Digione (Di venerdì 21 agosto 2020) Rayan Ait-Nouri, difensore dell’Angers, è risultato positivo al Covid-19. Il 19enne francese è stato posto in isolamento fiduciario per 14 giorni e sarà testato solamente la prossima settimana. A causa della quarantena, Ait-Nouri non potrà prendere parte alla prima giornata della Ligue 1 dove l’Angers affronterà il Digione: la partita in questione non sarebbe in discussione in quanto i club possono disputare una gara qualora non abbiano più di tre contagiati in rosa. Leggi su sportface

