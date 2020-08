Zingaretti contro la Raggi: “Nessun appoggio, è lei il principale problema di Roma” (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Volano stracci tra Pd e Movimento 5 Stelle. “Nessun appoggio alla Raggi, che in questi anni è stata il principale problema di Roma“. Nicola Zingaretti boccia senza appello la “sindaca” grillina della Capitale, che si è ricandidata, e chiede agli italiani di sostenere i candidati dem. Le parole del segretario del Pd scatenano la dura reazione del capo dello staff della Raggi: “Zingaretti non capisce una mazza di politica”. “Roma ha bisogno di cambiamento, di una grande alleanza” Il segretario dem snocciola tutto il repertorio: “Noi continueremo a combattere per non regalare nulla alla destra di Salvini. In vista delle elezioni, sostenete le candidature del Pd. E’ un appello che ... Leggi su ilprimatonazionale

