Traffico Roma del 20-08-2020 ore 08:30 (Di giovedì 20 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale all’infernetto possibile lentamente per semafori spenti in via del Canale della Lingua mentre sulla Portuense prudenza l’altezza di Largo La Loggia segnalato olio sul manto stradale lavori in corso a San Giovanni alla prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione in largo Brindisi via Taranto attenzione quindi alla segnaletica sul posto possibili rallentamenti per lavori in via di Boccea altezza di via di Pantan Monastero dove si circola a senso unico alternato in via della Pisana lavori tra il raccordo e via Al Ponte Pisano carreggiata ridotta a senso unico alternato fino al 29 di Agosto trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana bus navetta al posto dei treni tra EUR Magliana e ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Tangenziale Est rallentamenti altezza uscita A24 > Via Salaria #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-08-2020 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Ecoincentivi: sconto sul bollo auto in Lazio

Diversamente dalla Lombardia, nella Regione Lazio non c’è un piano di sconti regionali per l’acquisto di auto elettriche e ibride che si aggiunge agli Ecoincentivi previsti a livello nazionale. Ci son ...

Disastro ferroviario a Carnate, i vagoni del treno deragliato sul binario morto della stazione

Treno deragliato a Carnate, inchiesta per disastro ferroviario colposo: sequestrata locomotrice La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di igno ...

Diversamente dalla Lombardia, nella Regione Lazio non c’è un piano di sconti regionali per l’acquisto di auto elettriche e ibride che si aggiunge agli Ecoincentivi previsti a livello nazionale. Ci son ...Treno deragliato a Carnate, inchiesta per disastro ferroviario colposo: sequestrata locomotrice La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di igno ...