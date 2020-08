Spezia-Frosinone: 90 minuti per un posto in Serie A (Di giovedì 20 agosto 2020) Gara già in salita per il Frosinone che deve riuscire nell’impresa di vincere con almeno due reti di scarto, complice la vittoria dello Spezia nel match di andata. La squadra di Nesta non ha mai vinto in trasferta a La Spezia ma soprattutto i numeri della Serie B dicono che in 11 casi su 14 la promozione nella massima Serie è andata alla squadra che ha giocato in casa il match di ritorno. Tra voci di mercato e una condizione fisica tirata al limite delle aspettative vista la ripresa del campionato dopo il lockdown, Spezia e Frosinone si giocano il tutto per tutto nella sfida più importante dell’anno cadetto. Italiano contro Nesta, con il primo che è riuscito a totalizzare più punti nei secondi tempi e il secondo con i ... Leggi su alfredopedulla

